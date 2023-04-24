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В Москве ведется работа по повышению энергоэффективности строительных объектов

12:32
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Это важно для декарбонизации города

В Москве ведется работа по повышению энергоэффективности строительных объектов.

Разработкой документов занимается столичный департамент градостроительной политики на основе проведенных ранее исследований, сообщили в пресс-службе ведомства. Повышение энергоэффективности домов необходимо для сокращения углеродных выбросов.

 "Департамент <…> представляет свои предложения в региональный план Москвы по снижению воздействия на климат и адаптации к климатическим изменениям", - отметила начальник отдела инновационного развития строительной отрасли департамента Светлана Марченкова.

Результаты проведенных исследований размещены на платформе московского территориального строительного каталога. Там же можно прочитать о новых эффективных строительных материалах, изделиях, оборудовании, технологиях.

Кроме того, в Москве ведется работа по вопросам интеграции индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов "Умный дом" в автоматизированные информационные системы города.

Ранее сообщалось, что в разных столичных проектах реализуются решения в сфере здорового проектирования. В частности, в 2020 году вступил в силу национальный стандарт по устройству "зеленых" крыш, в 2022 году - стандарт по "зеленым" многоквартирным домам.

Декарбонизация города приведет к повышению качества жизни горожан и адаптирует строительную отрасль к климатическим изменениям, добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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