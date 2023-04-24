Песков подтвердил, что его сын принимал участие в СВО

Николай служил в ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его сын Николай принимал участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Больше я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе", - заявил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

Ранее Николай Песков рассказал "Комсомольской правде", что вступил в ЧВК "Вагнер", проходил службу в зоне военной операции на Украине в течение полугода и был удостоен награды.

"Поскольку, когда все начиналось, не так было много информации, как сейчас. Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно связаться с ЧВК. И он мне в этом помог", - сообщил он.

Информацию также подтвердил основать ЧВК Евгений Пригожин. Он добавил, что Николай вступил в ряды бойцов в качестве артиллериста, его поставили служить в расчет РЗСО "Ураган".

"Отработал абсолютно нормально, по колено в грязи… на "Урагане", - подчеркнул он.

Николай – старший сын Пескова, родился в 1990 году от первой жены Анастасией Буденной - внучки советского полководца Семена Буденного.

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