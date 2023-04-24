Песков подтвердил проведение выборов в 2024 году вопреки давлению Запада

Подготовка пройдет на должном уровне

Президентские выборы в России в следующем году состоятся, подготовка к ним будет проведена. Такое заявление в понедельник, 24 апреля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля предупредил, что давление извне и попытки вмешательства в выборы будут кратно увеличиваться на фоне общей обстановки в мире, сообщает РИА Новости.

В феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, российский лидер Владимир Путин отмечал, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.

В этом контексте Путин напомнил высказывание премьер-министра России Петра Столыпина о том, что "в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной".

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