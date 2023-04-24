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На Украине сожгли еще один храм канонической церкви

14:44
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Подозреваемый в поджоге уже задержан

Украинские раскольники сожгли ещё одно здание канонической УПЦ. В ночь на понедельник на западе страны сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского.

Он был построен около 10 лет назад силами прихожан и входил в число красивейших церквей района. В полиции подтвердили факт поджога и уже задержали подозреваемого.

На Украине продолжаются масштабные гонения на УПЦ. Её деятельность фактически запрещена. Против священников вводят санкции и возбуждают уголовные дела, в храмах и монастырях проводят обыски, сами здания отбирают в пользу раскольников.
 

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