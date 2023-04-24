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Суд отказался отменить арест Дарьи Треповой

12:54
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Обвиняемая в теракте заявила, что жалеет о случившемся

Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге, выразила сожаление в связи со случившимся. Такое заявление арестованная сделала в понедельник, 24 апреля, перед заседанием Мосгорсуда по рассмотрению жалобы на ее арест.

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Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем и желает скорейшего выздоровления потерпевшим. Комментарии относительно признания или непризнания вины в совершении теракта не последовали.

Заседание Мосгорсуда по жалобе на арест Треповой проводился в закрытом режиме. Арест признан законным, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Трепова принесла взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В результате взрыва Татарский погиб, десятки людей пострадали.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещенной в России экстремистской организацией — так называемым "Фондом борьбы с коррупцией". Возбуждено уголовное дело. Суд санкционировал арест Треповой, однако защита обжаловала это решение.

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