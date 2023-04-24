Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Триумф" на северо-западе Москвы

На прилегающей территории выполнили благоустройство

Футбол и баскетбол, настольный теннис и художественная гимнастика, айкидо и карате. В столичном районе Покровское-Стрешнево открылся спортивный комплекс "Триумф", где недавно завершились ремонтные работы. Обновлённый ФОК сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Футбол, волейбол, баскетбол, гандбол и теннис: в физкультурно-оздоровительном комплексе "Триумф" в районе Покровское-Стрешнево основное направление - игровые виды спорта.

"Открылся новый зал. Очень хороший ремонт, раздевалки хорошие, оборудование. Могут играть все, кто угодно от 18 лет. Нужно просто записаться в управлении по развитию массового спорта: подать заявочку, анкету заполнить, выбрать время и ходить, так же на любой спорт можно ходить", - говорит Станислав Амеличкин, инструктор по спорту.

Здесь есть зал с тренажёрами и два игровых зала: универсальный - 36х18 метров и малый - 12х6. В них не только играют, но и, например, танцуют.

Найдут что-то для себя здесь абсолютно все - секции работают для детей и взрослых, а также для людей с ограниченными возможностями. На базе комплекса проходят занятия городских спортивных организаций: по художественной гимнастике, настольному теннису, мини-футболу, волейболу и спортивным танцам. Всё это благодаря тому, что большой зал адаптируется по разные виды активности.

"Очень удобная система. В дни соревнований, особенно по художественной гимнастике, зал делится пополам: одна часть спортивной зоны остаётся соревновательной, а вторая - для подготовки к мероприятию, тренировочный. Никто никого не видит, никто никому не мешает, и при этом это очень удобно", - сообщил руководитель спорткомплекса "Триумф" Анастасия Павлова.

Таким "Триумф" стал после капитального ремонта: заменили кровлю и инженерные сети, облицовку здания и остекление. Закупили новое оборудование, спортивный инвентарь и мебель. Во всех залах - свежий ремонт с оригинальным дизайном Открыл обновлённый спорткомплекс мэр Москвы Сергей Собянин.

"Покровское-Стрешнево активно развивается, реконструируем объекты спорта, здравоохранения, строится новая больница, транспортная ситуация улучшается. Построили здесь и станцию МЦК, и МЦД, Волоколамку реконструировали. Ну и большой проект благоустройства Покровское-Стрешнево. В прошлом году закончили парк. Я надеюсь, что вы в нём тоже бываете. Один из самых любимых парков москвичей. Заканчиваем в этом году реставрацию исторических объектов, большая работа проводится. Так что, я надеюсь, что район будет и дальше развиваться. Здесь вот много, я смотрю, пятиэтажек, которые попали под программу реновации. В плотном порядке снесём эти дома и построим добротные хорошие квартиры", - заявил Собянин.

В планах теперь - обновление открытой футбольной площадки рядом со спорткомплексом, которую проведут этим летом.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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