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Народный артист Леонов отправил в зону СВО машину с гумпомощью

15:03
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

"Ленком" и его артисты регулярно помогают военнослужащим на передовой

В понедельник от театра "Ленком Марка Захарова" в зону СВО отправилась машина с помощью нашим бойцам. Это уже не первая подобная акция от учреждения. Артисты театра постоянно проводят благотворительную работу в поддержку наших военнослужащих, выполняющих задачи на передовой и проходящих лечение в госпиталях. На этот раз помощь собирал народный артист России Андрей Леонов. Он планирует лично планирует доставить груз.

Коробки с бинтами, жгутами и лекарствами -  все, что так необходимо в зоне СВО, загружают в машину. От театра этот грузовик повышенной проходимости отправится прямо на передовую. ГАЗ-66 - подарок "ленкомовцев" российским бойцам. Когда-то Андрей Леонов купил его для себя. Сегодня отремонтированную машину он отравляет в дар военным медикам.

"Она машина не боевая, на неё пушку не установишь. Она нужна именно для каких-то санитарно-медицинских целей. Дай Бог, чтобы она помогла ребятам", - отметил Андрей Леонов.

"Этот автомобиль передается в Донецк. Для того, чтобы он помогал нам быть победителем. И я уверен, что этот автомобиль поможет этому. И желаем вам хорошего пути", - сказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.

Очень важный и нужный подарок артист Андрей Леонов передаст бойцам совместно с волонтерами. Впереди - дорога на Донбасс.

"Мы передадим её нашим ребятам. Она действительно необходима, действительно помощь, которая идёт от добровольцев со всей страны, со всей России - эта помощь очень нужна. И людей, которые жертвуют, которые не остаются в стороне - их становится всё больше и больше", - рассказал председатель патриотической организации "Наследие" Виталий Шереметьев.

"Ленком Марка Захарова" и его артисты регулярно помогают военнослужащим на передовой. В зону боевых действий приезжали Дмитрий Певцов, Андрей Соколов и Антон Шагин. Артисты выступают с концертами, собирают и передают необходимые для армии вещи - от аптечек до тепловизоров. А в госпитале Вишневского, где проходят лечение раненные бойцы, "Ленком" регулярно дает спектакли.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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Андрей Леонов
Андрей Леонов
Акция от театра "Ленком Марка Захарова"
Акция от театра "Ленком Марка Захарова"
Акция от театра "Ленком Марка Захарова"
Акция от театра "Ленком Марка Захарова"
Акция от театра "Ленком Марка Захарова"
Акция от театра "Ленком Марка Захарова"
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