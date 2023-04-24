Народный артист Леонов отправил в зону СВО машину с гумпомощью

"Ленком" и его артисты регулярно помогают военнослужащим на передовой

В понедельник от театра "Ленком Марка Захарова" в зону СВО отправилась машина с помощью нашим бойцам. Это уже не первая подобная акция от учреждения. Артисты театра постоянно проводят благотворительную работу в поддержку наших военнослужащих, выполняющих задачи на передовой и проходящих лечение в госпиталях. На этот раз помощь собирал народный артист России Андрей Леонов. Он планирует лично планирует доставить груз.

Коробки с бинтами, жгутами и лекарствами - все, что так необходимо в зоне СВО, загружают в машину. От театра этот грузовик повышенной проходимости отправится прямо на передовую. ГАЗ-66 - подарок "ленкомовцев" российским бойцам. Когда-то Андрей Леонов купил его для себя. Сегодня отремонтированную машину он отравляет в дар военным медикам.

"Она машина не боевая, на неё пушку не установишь. Она нужна именно для каких-то санитарно-медицинских целей. Дай Бог, чтобы она помогла ребятам", - отметил Андрей Леонов.

"Этот автомобиль передается в Донецк. Для того, чтобы он помогал нам быть победителем. И я уверен, что этот автомобиль поможет этому. И желаем вам хорошего пути", - сказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.

Очень важный и нужный подарок артист Андрей Леонов передаст бойцам совместно с волонтерами. Впереди - дорога на Донбасс.

"Мы передадим её нашим ребятам. Она действительно необходима, действительно помощь, которая идёт от добровольцев со всей страны, со всей России - эта помощь очень нужна. И людей, которые жертвуют, которые не остаются в стороне - их становится всё больше и больше", - рассказал председатель патриотической организации "Наследие" Виталий Шереметьев.

"Ленком Марка Захарова" и его артисты регулярно помогают военнослужащим на передовой. В зону боевых действий приезжали Дмитрий Певцов, Андрей Соколов и Антон Шагин. Артисты выступают с концертами, собирают и передают необходимые для армии вещи - от аптечек до тепловизоров. А в госпитале Вишневского, где проходят лечение раненные бойцы, "Ленком" регулярно дает спектакли.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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