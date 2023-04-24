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В Мосгордуме прошли четыре свадебные церемонии

15:09
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Регистрация брака в стенах столичного парламента проводится только раз в год

В Москве стартовал пятый сезон свадеб в необычных локациях. В этом году появились новые площадки - Оперный дом музея-заповедника Царицыно, колесо обозрения “Солнце Москвы” и бальный зал гостиницы "Ленинградская". Всего доступно 30 локаций.

Накануне "Красной горки", клятвами обменялись более трёхсот пар. Четыре церемонии прошли в историческом здании Московской городской Думы. Регистрации здесь проводят только раз в год.

"Москва - это город добрых и славных традиций. И одна из традиций - на Красную горку дарить молодожёнам праздник в парадном зале Московской городской думы. В этот светлый и ясный день вы сочетали свою жизнь друг с другом. Я уверен, что любой брак, заключенный на Красную горку, будет крепким, сильным и самое главное - любимым. Пожелать хочу вам одного - чтобы как можно быстрее веселый детский смех раздался в ваших семьях, это то ради чего мы с вами живем. Пусть ваши мечты сбываются, желания исполняются, а всё остальное исполнят депутаты Московской городской думы", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников.

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