Станислав Любшин отметил юбилей на сцене МХТ имени Чехова

Актеру исполнилось 90 лет

В МХТ имени Чехова премьера: "Третий звонок, господа" — спектакль, поставленный к юбилею мэтра театра Станислава Любшина.

В основе - одна из самых мрачных повестей Куприна "На покое". Пожилые актёры, доживающие свой век в доме престарелых... "Отелло" им уже не сыграть, поэтому в театральное действо они превращают каждый день. Действие перенесено в наши дни, что привносит в сюжет известную долю иронии. Энергию постановке придаёт блистательная игра Станислава Любшина, которому исполнилось 90 лет.

"Когда предлагается такое решение автора Куприна с современными веяниями, течениями, и когда режиссёр знает, куда он нас приглашает, в этот путь - длинный или короткий. Но нам надо идти за ним! Мы идём в неизвестное. Сумеем ли мы туда дойти? Но желание у нас есть", - говорит Любшин.

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