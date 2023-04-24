Ученые объяснили появление северного сияния над Москвой

Произошла сильная геомагнитная буря

Красивое, но опасное! Жители Московского региона накануне наблюдали полярное сияние. Явление, обычное для северного полушария. Но для наших широт - редкость, сравнимая с чудом. Люди не могли оторвать взгляд от неба, окрашенного яркими цветами. Впрочем, завораживающее шоу не у всех вызвало восторг. Почему?

Подобные эмоции в воскресенье вечером испытали жители Москвы и области. А еще Санкт-Петербурга и ряда городов средней полосы России. И поторопились поделиться ими в социальных сетях. Полюбоваться действительно есть чем: космос - буквально на расстоянии вытянутой руки. Зеленые всполохи, переходящие в глубокие сине-фиолетовые оттенки. Завораживает и пугает одновременно. Ведь для наших широт Северное сияние - явление совсем не характерное. Но учёные говорят: для них оно вполне прогнозируемо. Накануне была зарегистрирована сильная геомагнитная буря.

"Магнитная буря также влияет на ионосферу Земли. Опускаясь до ионосферы, вызывает полярное сияние. Как правило, при более слабых бурях полярное сияние наблюдается только в авроральной зоне, то есть на высоких широтах", - пояснила Галина Лашина, ведущий специалист Института прикладной геофизики им. академика Фёдорова.

Именно сила прошедшей магнитной бури и стала причиной того, что последствия могли наблюдать далеко за пределами северных широт. Четвертый уровень опасности по пятибалльной шкале. И то, что вызывает восторг у обывателя, ученых настораживает.

"Бури такой силы влияют на энергетические системы, на трубопроводы, космические аппараты, на электронику, а также на прохождение коротковолновой радиосвязи", - отметила Галина Лашина.

Аэронавигация тоже в зоне риска из-за магнитных бурь. Один из четырех мировых центров по прогнозированию космической погоды находится в России.

"Он выдает прогнозы авиавластям о том, что произошла магнитная буря, солнечная вспышка. И те делают коррекцию по перелетам. Особенно это касается полярных областей, поскольку трансполярные перелеты представляют некую опасность - как для пассажиров, так и для самой авионики", - сообщил Владимир Минлигареев, заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики им. академика Фёдорова.

По прогнозам геофизиков, вызвавшая северное сияние магнитная буря будет продолжаться до 25 апреля, но сияния больше ждать не стоит, по крайней мере до следующей вспышки на солнце.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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