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Для "лимонадного отравителя" из Москвы запросили 15,5 года тюрьмы

15:05
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Дело пересмотрели

В Басманном суде Москвы сегодня во второй раз выносят приговор Мурату Сабанову, которого прозвали "лимонадным отправителем с Чистых прудов". Предыдущий приговор был отменен в конце 2021 года, а дело отправили на пересмотр.

За это время следователи устранили все процессуальные ошибки, которые не устраивали сторону защиты. Причем на сроке это практически не скажется. Изначально Сабанова приговорили к 16 годам колонии строгого режима, хотя гособвинитель требовал 17 лет. Теперь отравителя могут приговорить к 15 с половиной годам.

Об этой истории стало известно летом 2019 года. Сабанов знакомился с молодыми людьми в парке, угощал их лимонадом, в который подсыпал снотворное. После того как жертвы отключались, грабил их. Всего пострадали 30 человек, пятерым был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного Сабановым имущества превышает миллион рублей.
 

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Мурат Сабанов
Мурат Сабанов
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