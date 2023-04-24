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Задержана подозреваемая в убийстве младенца в туалете поезда на МЦК

14:58
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Женщина родила ребенка в туалете "Ласточки"

В столице задержана 24-летняя женщина, которая подозревается в убийстве новорожденного мальчика в поезде "Ласточка" на МЦК.

По предварительным данным, она родила ребенка в туалете, а после расправилась с ним, нанеся множественные ножевые ранения. После этого женщина скрылась. Страшную находку обнаружили на станции "Андроновка" во время уборки состава. Место преступления осмотрели полицейские и сотрудники Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело. По горячим следам удалось установить место нахождения женщины.

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