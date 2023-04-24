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Россия и Китай перевели свыше 70% торговых расчетов в нацвалюты

13:40
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Москва и Пекин укрепляют сотрудничество

Более 70% расчетов в торговле России и Китая уже осуществляются в национальных валютах. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.
Минфин пообещал приток валюты в Россию

Глава Минфина напомнил, что еще год-два назад этот показатель достигал лишь 30%. Силуанов подчеркнул, что переход в расчетах на рубли и юани — "это взаимовыгодно и это надежно".

Что касается намерений ряда европейских стран добиться запрета на товарный экспорт в Россию, министр отметил, что "те же самые товары, а, может, и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо", сообщает РИА Новости.

В марте в Москве побывал председатель КНР Си Цзиньпин. Он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным различные аспекты расширения сотрудничества. Президент России напомнил о задаче кратно нарастить объем торговли товарами и услугами. Серьезным стимулом для этого должно стать расширение практики расчетов в национальных валютах.

45-й президент США Дональд Трамп признавал, что американская валюта "уничтожается", в скором времени доллар утратит статус мирового стандарта — "это станет нашим тяжелейшим поражением за 200 лет".

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Антон Силуанов
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