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Народный артист России Андрей Петров ушел из жизни

13:45
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

О смерти знаменитого балетмейстера сообщил Государственный Кремлевский Дворец

Главный балетмейстер театра "Кремлёвский балет", его основатель и бессменный руководитель Андрей Петров скончался в воскресенье, 23 апреля, на 78-м году жизни. Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале коллектив Государственного Кремлёвского Дворца.

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"Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства", - отмечают коллеги Петрова.

Петров – потомок московской балетной династии танцовщиков. В 1965 году он окончил Московское хореографическое училище, после чего больше двух десятков лет выступал на сцене Большого театра. Затем, окончив Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, начал работать, как и балетмейстер. В частности, он поставил балеты и танцы в операх Большого театра "Калина красная", "Деревянный принц, "Эскизы"  так далее - всего около полусотни произведений.

В том числе Андрей Петров поставил несколько балетов за рубежом.

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Народный артист России Андрей Петров
Народный артист России Андрей Петров
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