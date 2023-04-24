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ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне ВСУ

13:43
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Мужчине вынесли предостережение

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России вынесла предостережение сотруднику частного охранного предприятия, собиравшемуся ради денег вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как стало известно УФСБ по Москве и Московской области, мужчина хотел улучшить свое материальное положение и подыскивал себе сообщников среди коллег. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.

В ФСБ напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, равно как и за вербовку, обучение, финансирование или иное обеспечение наемника предусмотрено наказание с лишением свободы на срок до 18 лет.

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