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Путин поддержал идею выравнивания денежного довольствия участников СВО

13:57
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал о поддержке военнослужащих

Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 апреля, провел встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации, руководителем рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей Андреем Турчаком.
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Турчак представил доклад рабочей группы по вопросам СВО, созданной по поручению главы государства в конце 2022 года. К настоящему времени обработано свыше 25 тысяч обращений.

В рамках работы приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников специальной военной операции, введен запрет на арест их денежных счетов. Также законодательно закреплена 10%-ная квота для поступления в вузы Героев России, кавалеров трех орденов Мужества, а также детей участников специальной военной операции.

Турчак озвучил ряд предложений и вопросов, требующих системного решения. Когда Путин отметил, что денежное довольствие бойцов на передовой "не совсем" выравнено, парламентарий уточнил, что мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а военнослужащий по контракту получит эти средства лишь в том случае, если будет находиться непосредственно на передовой.

С учетом этого Турчак предложил "провести точечную законодательную работу", чтобы  уравнять положение всех участников специальной военной операции. Путин в ответ заявил, что "так и надо сделать", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо сосредоточиться на эффективных решениях и эффективных практиках, которые помогут доукомплектованию российской армии военнослужащими по контракту. В частности, нужно совершенствовать законодательство в этой части, указывал политик.

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