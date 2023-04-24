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ВС России ударом "Искандера" уничтожили боевиков "Грузинского легиона"

13:54
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Они причастны к зверским истязаниям российских военных

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" нанес удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Удар был нанесен по зданию библиотеки в городе Константиновка. В результате уничтожены до 60 боевиков "Грузинского легиона", еще 20 получили тяжелые ранения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметили в военном ведомстве, боевики были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

"В Минобороны России имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих. Всех их настигнет заслуженное возмездие", - подчеркнул Конашенков.

В феврале Следственный комитет России предъявил заочное обвинение пятерым наемникам из "Грузинского национального легиона", прибывшим на Украину с территории Польши. России удалось выяснить, что их денежное вознаграждение составляло от 30 до 100 тысяч гривен.

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