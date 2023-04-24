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Собянин подвел итоги благотворительного фестиваля "Пасхальный дар"

14:17
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Он был посвящен отзывчивости и добрым делам

Фестиваль "Пасхальный дар" посетили 450 тысяч человек. Он проводился в восьмой раз и его мероприятия проходили на 25 площадках во всех округах города. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин и Патриарх Кирилл посетили площадку "Пасхального дара" в Парке Горького

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, пасхальная неделя — традиционное время для помощи и поддержки тех, кто в этом нуждается. Поэтому фестиваль был посвящен отзывчивости и добрым делам.

Сергей Собянин отметил, что на фестивале москвичи и туристы увидели спектакли и концерты, организованные благотворительными фондами, смогли купить сувениры в пасхальной тематике. Все собранные деньги пойдут нуждающимся.

Кроме того, детей на мастер-классах учили делать открытки и готовить классические куличи в традиционной русской печи. В пункты сбора "Москва помогает" принесли больше 3 тысяч подарков для защитников и жителей новых территорий.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике. Глава государства поздравил военных с Пасхой и передал им в дар копии икон. Глава государства подчеркнул, что икона "принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи".

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Фестиваль "Пасхальный дар"
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