МО заявило об отсутствии потерь при попытке атаки ВСУ в Севастополе

Атака была отбита

Минобороны России подтвердило информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота в Севастополе беспилотными катерами.

Атака была предпринята тремя безэкипажными быстроходными катерами, все они уничтожены силами противоподводно-диверсионного обеспечения.

"Потерь нет", - заявили в военном ведомстве в понедельник.

24 апреля около 3:30 утра киевский режим предпринял попытку атаковать Черноморский флот ВМФ России. Никто не пострадал, в городе сохраняется спокойная обстановка, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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