ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МО заявило об отсутствии потерь при попытке атаки ВСУ в Севастополе

14:21
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Атака была отбита

Минобороны России подтвердило информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота в Севастополе беспилотными катерами.
Черноморский флот отразил атаку беспилотников на Севастополь

Атака была предпринята тремя безэкипажными быстроходными катерами, все они уничтожены силами противоподводно-диверсионного обеспечения.

"Потерь нет", - заявили в военном ведомстве в понедельник.

24 апреля около 3:30 утра киевский режим предпринял попытку атаковать Черноморский флот ВМФ России. Никто не пострадал, в городе сохраняется спокойная обстановка, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Севастополь
Севастополь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.