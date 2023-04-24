МО заявило об отсутствии потерь при попытке атаки ВСУ в Севастополе

Атака была отбита
Минобороны России подтвердило информацию о том, что ВСУ предприняли попытку атаковать базу Черноморского флота в Севастополе беспилотными катерами.
Атака была предпринята тремя безэкипажными быстроходными катерами, все они уничтожены силами противоподводно-диверсионного обеспечения.
"Потерь нет", - заявили в военном ведомстве в понедельник.
24 апреля около 3:30 утра киевский режим предпринял попытку атаковать Черноморский флот ВМФ России. Никто не пострадал, в городе сохраняется спокойная обстановка, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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