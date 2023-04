Группа "Тату" объявила о воссоединении

Это разовая акция

Российская группа "Тату" воссоединится 7 мая ради выступления на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Об этом в своих социальных сетях сообщила участница группы Лена Катина, передает РИА Новости.

"Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре", - рассказала певица.

В прошлом году группа воссоединилась ради выступления в Минске для участия в Ovion Show.

Группа "Тату" была создана в 1999 году и распалась в 2014-м. Среди главных хитов коллектива - "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Простые движения", "Не верь, не бойся", "All about us".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"