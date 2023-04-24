ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Группа "Тату" объявила о воссоединении

15:00
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Это разовая акция

Российская группа "Тату" воссоединится 7 мая ради выступления на матче "Зенит – "Спартак" на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Об этом в своих социальных сетях сообщила участница группы Лена Катина, передает РИА Новости.  

"Впервые на российской сцене музыкальная группа воссоединится всего на один вечер, чтобы дать старт большой игре", - рассказала певица.

В прошлом году группа воссоединилась ради выступления в Минске для участия в Ovion Show.

Группа "Тату" была создана в 1999 году и распалась в 2014-м. Среди главных хитов коллектива - "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Простые движения", "Не верь, не бойся", "All about us".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Солистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова
Солистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.