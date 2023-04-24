Это следует из секретных документов американского Минобороны

Украина планировала нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года, но по просьбе Вашингтона Главное управление разведки украинского Министерства обороны отложило атаки. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые в результате утечки оказались в открытом доступе.

Как пишет газета, глава ГУР Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "приготовиться нанести массовые удары" по российской территории, в частности, не исключались атаки на Москву и Новороссийск.

По сведениям WP, содержащий эти сведения отчет Агентства национальной безопасности США датирован 13 февраля — в тот же день Вашингтон призывал американцев покинуть Россию.

Ранее в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин отмечал, что обстановка в новых регионах страны остается напряженной. киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уверял, что американские власти не поощряют Киев к нанесению ударов за пределами Украины.

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