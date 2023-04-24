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WP: Киев отложил удары по России в феврале по просьбе США

14:40
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Это следует из секретных документов американского Минобороны

Украина планировала нанести удары по территории России 24 февраля 2023 года, но по просьбе Вашингтона Главное управление разведки украинского Министерства обороны отложило атаки. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые в результате утечки оказались в открытом доступе.
Берлин счел удары ВСУ по территории России "совершенно нормальными"

Как пишет газета, глава ГУР Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "приготовиться нанести массовые удары" по российской территории, в частности, не исключались атаки на Москву и Новороссийск.

По сведениям WP, содержащий эти сведения отчет Агентства национальной безопасности США датирован 13 февраля — в тот же день Вашингтон призывал американцев покинуть Россию.

Ранее в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин отмечал, что обстановка в новых регионах страны остается напряженной. киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против мирных граждан. Никого не жалеют, подвергают города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уверял, что американские власти не поощряют Киев к нанесению ударов за пределами Украины.

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