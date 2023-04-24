Российские военные пресекли контратаки ВСУ в Артемовске

Переброска вражеских резервов не удалась

Воздушно-десантные войска (ВДВ), артиллерия Южной группировки войск и штурмовые отряды пресекли попытки ВСУ контратаковать и перебросить резервы к Артемовску.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 10 самолетовылетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 64 огневые задачи", - добавил он.

Активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска продолжаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya заявил, что захват Артемовска даст прямую возможность российским войскам наступать на Краматорск и Славянск.

Бои за Артемовск идут в Донецкой Народной Республике уже много месяцев. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии в Донбассе.

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