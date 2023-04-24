ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные пресекли контратаки ВСУ в Артемовске

14:53
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Переброска вражеских резервов не удалась

Воздушно-десантные войска (ВДВ), артиллерия Южной группировки войск и штурмовые отряды пресекли попытки ВСУ контратаковать и перебросить резервы к Артемовску.
Потери ВСУ в Артемовске резко увеличились

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено 10 самолетовылетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 64 огневые задачи", - добавил он.

Активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска продолжаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya заявил, что захват Артемовска даст прямую возможность российским войскам наступать на Краматорск и Славянск.

Бои за Артемовск идут в Донецкой Народной Республике уже много месяцев. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии в Донбассе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.