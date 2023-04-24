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В аэропорту Берлин-Бранденбург отменили все рейсы из-за забастовки

14:30
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Профсоюз не устраивает неблагоприятный график работы и оплата сверхурочных

В понедельник, 24 апреля, сотрудники профсоюза Verdi устроили забастовку в аэропорту Берлин-Бранденбург. Она началась в 3:30 утра и в ней приняли участие сотрудники в сфере авиабезопасности и контроля пассажиров, персонала и грузов.

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Информацию подтвердил в беседе с Deutsche Presse-Agentur секретарь профсоюза Энрико Рюмкер. По его словам, как минимум 24 апреля ни один пассажирский рейс из этого аэропорта не вылетит.

Профсоюз не устраивает неблагоприятный график работы и оплата сверхурочных.

До этого в конце прошлой недели тот же самый профсоюз провел забастовки в нескольких немецких аэропортах, а также к ним присоединились железнодорожники, парализовав движение практически по всей Германии. От этого, конечно, пострадали и пассажиры.

"Мы еще раз призываем BDLS (Федеральная ассоциация компаний авиационной безопасности) представить 27 и 28 апреля приемлемое для переговоров предложение и не продолжать игру на время, иначе существует угроза новых забастовок в воздушном сообщении в мае", – заявил 22 мая Вольфганг Пипер, представитель профсоюза Verdi. Ассоциация германских аэропортов ADV охарактеризовала забатовку как чрезмерную и призвала ее участников к срочным переговорам.

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