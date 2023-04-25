Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Весам стоит сосредоточиться на работе, а Скорпионам - разобраться со своими эмоциями

Овны

Разговор с начальством о повышении зарплаты или установке нового компьютера пройдет успешно! Но будьте готовы отстаивать свои просьбы цифрами, расчетами и фактами.

Тельцы

Солнцу в вашем знаке сегодня везет: идет поддержка от Сатурна и Луны. Вы очень собраны, спокойны, работоспособны и настроение должно быть прекрасным!

Близнецы

Вы вообще-то не шибко любите одиночество, но сегодня, оставшись в уединении, вы будете рады. Придут успокоение, расслабление. Силы как будто идут изнутри.

Раки

Луна в вашем знаке просто светится от дружеской поддержки со стороны Солнца и Сатурна. Вы получите долгожданные лайки в социальных сетях или помощь друзей.

Львы

Пришло время для личного: сегодня звезды помогут в тех делах, которые вы не хотите афишировать. Занимайтесь своим здоровьем, финансами или просто отдохните.

Девы

Настройтесь на деловую волну: у вас есть отличные шансы на успех в работе и учебе. Преподаватели или руководители оценят ваши старательность и трудолюбие.

Весы

Сосредоточьтесь на работе, если в ваши планы входит карьерный рост или развитие своего бизнеса. Сегодня день, когда усилия принесут значимый результат.

Скорпионы

Разобраться со своими эмоциями, навести порядок в детской или составить план тренировок – все это про сегодняшний день. Сатурн вносит четкость даже в творческий хаос.

Стрельцы

Прекрасный день для общения со старшими родственниками, работой с историей семьи. Вы можете сделать запрос в архив и получить важную информацию о предках.

Козероги

Сегодня вам будут легко удаваться задачи, связанные со справками и документами. Запрашивайте все что нужно - получите ответ в самые короткие сроки.

Водолеи

Вам звезды предлагают включить серьезность. Будьте целеустремленными и педантичными в финансовых вопросах - тогда удача не заставит себя ждать!

Рыбы

Приятное событие ждет тех представителей знака, которые могут похвастаться дисциплиной и аккуратностью. Ваш Сатурн получает поддержку Солнца, а вы – дальнейший рост и новые шансы!

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