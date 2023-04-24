Венгрия отвергла идею любых санкций против российской атомной энергетики

Будапешт будет блокировать попытки таких рестрикций

Венгрия не согласится даже на частичные санкции против российского атома, если такие предложения прозвучат в рамках работы над очередных пакетом рестрикций Евросоюза против России. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Политик объяснил позицию Будапешта тем, что в случае ограничений против российской ядерной энергетики "безопасность энергоснабжения одной страны-члена ЕС, Венгрии, совершенно конкретно стала бы невозможной в последующий период", сообщает РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что министры иностранных дел государств — членов Евросоюза пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. По его словам, "сегодня мы не в той ситуации", чтобы сделать очередной шаг в санкционной антироссийской политике.

Еще при обсуждении десятого пакета ограничительных мер источники утверждали, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли России. В Венгрии отмечали, что конкретных предложений в этой области пока нет, а также предупреждали, что Будапешт не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничат ядерное сотрудничество с Россией.

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