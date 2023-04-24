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Россиян предупредили о проверке систем оповещения с сиренами

15:06
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Это мероприятие пройдет в ряде городов и регионов

Плановую комплексную проверку систем оповещения населения с включением сирен проведут в ряде российских городов 26 апреля. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказали в администрациях населенных пунктов, где запланировано это мероприятие.
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В частности, проверки проведут в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Ростове-на-Дону, в муниципальных образованиях Кировской области, в Рязанской и Ивановской областях, в Югре.

Гражданам, услышав сирену, необходимо включить телевизионные приемники на любой из десяти общероссийских общедоступных телеканалов первого мультиплекса, либо настроить приемники проводного вещания на первую программу "Радио России", а приемники эфирного вещания — на канал "Радио России". После этого надлежит прослушать специальное сообщение, сообщает ТАСС.

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира быда запланирована на 1 марта, однако ее перенесли на неопределенный срок. По информации МЧС, которую сообщили в томской областной администрации, комплексные проверки были перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи.

10 марта сирена самопроизвольно включилась в Рязани из-за сбоя на оборудовании системы оповещения. В действительности тревогу не объявляли.

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