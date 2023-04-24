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Спасатели эвакуировали воспитанников горящего интерната в Марий Эл

15:12
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В школе учатся глухие дети

Спасатели эвакуировали около 80 человек из горящего здания школы-интерната в Йошкар-Оле. Площадь пожара в учебном заведении для глухих и слабослышащих детей составила 300 квадратных метров, сообщили в МЧС по Марий Эл.

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"В 13.31 поступило сообщение о пожаре в здании Семеновской школы-интерната. Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место происшествия…", - приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА Новости.

По данным спасателей, были эвакуированы 38 детей и столько же взрослых - всего 76 человек. Исполняющий обязанности прокурора республики Юрий Фадеев выехал на место происшествия.

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