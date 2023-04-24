В Москве готовятся к отключению отопления

Столичные системы теплоснабжения начали готовить к отключению еще 17 апреля

Готовить Москву к отключению зимнего отопления начали еще в середине апреля, сообщил заместитель мэра российской столицы Петра Бирюкова. Впрочем, о полном отключении отопительного сезона речь вести пока рано. Дело в том, что для этого среднесуточная температура не должна повышаться выше 8 градусов тепла и не меньше пяти дней. А весна в этом году выдалась на удивление теплой.

Несмотря на это, центр "Фобос" обещает москвичам похолодания. По информации синоптиков, к среде температура в столице прогреется до 23 градусов, затем в столицу придут дожди и, возможно, нахлынут заморозки. Так что говорить о стабильной погоде в столичном регионе пока рано.

В прошлом году отопление в столице отключили 14 мая.

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