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Завершена установка главного пролетного строения моста через затон Новинки

15:27
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

В Южном административном округе появятся поперечные транспортные связи

Пролетное строение автомобильного моста через затон Новинки на ЗИЛе установлено на постоянные опоры. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Также продолжается строительство прилегающей к объекту улично-дорожной сети, подземного пешеходного перехода, а также разворотной площадки для общественного транспорта.

Благодаря реализации данных объектов в Южном административном округе Москвы появятся поперечные транспортные связи.

"Кроме того, это позволит обеспечить транспортное обслуживание новых жилых кварталов, а также решить вопрос транспортировки пассажиров к станциям московского метрополитена и МЦК", – сообщил Андрей Бочкарёв.

Также отмечается, что в настоящее время ведутся подготовительные работы, которые касаются комплексного благоустройства территории. Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, в планах - посадка деревьев и кустарников и устройство газона.

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