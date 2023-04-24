Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года

Показатель смертности сократился

В России продолжает увеличиваться показатель ожидаемой продолжительности жизни. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Ожидаемая продолжительность жизни — один из демографических показателей, которые показывает среднюю продолжительность предстоящей жизни с предположением, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

Замглавы кабмина уточнила, что по итогам 2022 года показатель увеличился до 72,8 года, а в 2023 году наблюдается сохранение тенденции.

При этом общий показатель смертности в России тоже сократился на 22% в 2022 году, хотя пока не вернулся к уровню, который фиксировали в стране до пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что российская система здравоохранения сохранила свою устойчивость, несмотря на все вызовы 2022 года, при этом удалось обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами.

В декабре 2022 года в Министерстве здравоохранения рассказали, что в России ожидаемая продолжительность жизни с конца 2021 года увеличилась на 1,8 года.

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