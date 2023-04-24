Апрель завершится в Москве дождями

За пять дней может выпасть до половины месячной нормы осадков

Циклоны, которые идут на смену антициклону в столичный регион, принесут облачную и дождливую погоду в последнюю апрельскую неделю. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

Небольшой дождь обещают уже днем во вторник, при этом столбики термометров поднимутся до 21 градуса выше нуля. В среду дожди пройдут и ночью, и днем, а температура в дневное время понизится до 18 градусов. В четверг и пятницу днем ожидается около 19-20 градусов тепла и снова дожди.

Хотя дожди, по прогнозам, будут кратковременными, за пять дней в Москве и Подмосковье может выпасть до половины месячной нормы осадков, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее метеорологи отмечали, что сложившиеся в столице метеоусловия более типичны для мая. Если ситуация кардинальным образом не изменится, нынешний апрель войдет в пятерку самых теплых за все время инструментальных наблюдений.

Однако в мае в столичный регион может прийти так называемое возвратное похолодание. Заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов объяснил, что, как правило, это случается на фоне потепления возврат аномально прохладной погоды на пару недель.

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