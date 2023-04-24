Киево-Печерскую лавру решили отдать под военный госпиталь

Также рассматривают вариант размещения центра народных промыслов
Украинские власти рассматривают планы размещения в Киево-Печерской лавре вместо монастыря реабилитационного центра для военных. С таким заявлением выступил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории нижней лавры. Безусловно, наша жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы… относительно реабилитационного центра для военных", - заявил украинский министр в местном телеэфире.
Ткаченко добавил, что рассматривается еще одна возможность – размещение в историческом комплексе центра народных художественных промыслов, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, минкульт Украины создал комиссию по проверке использования канонической Украинской православной церковью объектов Киево-Печерской лавры. На объектах введен специальный пропускной режим. В УПЦ тем временем напоминают, что речь идет о мировой духовной святыне, для православных христиан лавра - колыбель монашества.