В Европе разгорается скандал после интервью китайского посла

В нем он поставил под сомнение суверенитет стран, вышедших из состава СССР

Джо Байден планирует ввести санкции на импорт некоторых товаров из Китая. Об этом заявил американский журналист лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Именно он опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источники сообщил, что повинны в этом США. КНР сейчас большой раздражитель и для Европы. Повод - интервью французскому телеканалу китайского посла в Париже Лу Шае.

Заявление китайского дипломата насчёт Крыма и исторической принадлежности его к России вряд ли вызвало бы такой резонанс. Все-таки официально Пекин воссоединение полуострова с нашей страной не признает. Так что данное высказывание Лю Шае можно было представить в качестве личной точки зрения. Однако посол КНР во Франции в ходе этого интервью неосмотрительно позволил себе развить данную мысль. После чего скандала уже было не избежать.

Это заявление, разумеется, вызвало переполох. Правда, не во всех бывших советских республиках, чей суверенитет китайский дипломат словесно поставил под сомнение. А лишь в тех, что придерживаются прозападного курса.

Министры иностранных дел прибалтийских стран заявили, что такие высказывания неприемлемы. Посол Украины во Франции, следуя традициям украинской дипломатии, написал оскорбительное сообщение, подчеркнув, что у его китайского коллеги проблемы с географией. Часть депутатов Европарламента даже потребовали от МИДа Франции признать Лу Шае персоной нон грата и выслать его из страны. Париж, впрочем, пока не стал рубить с плеча, вызвав посла КНР на разговор и потребовав от Пекина официальных разъяснений.

"После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими государствами. И с этого момента наша страна всегда придерживалась принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. КНР уважает суверенитет всех бывших республик СССР", - говорит Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.

Вполне ожидаемый ответ, вряд ли способный потушить этот дипломатический пожар. Да, посол КНР, скорее всего, имел ввиду не то, о чем все подумали. Вот только какая теперь разница. Он эти слова произнёс, дав западной прессе отличный повод интерпретировать их по-своему и создать необходимый информационный фон.

Теперь и политикам будет проще объяснить избирателю, почему, например, Евросоюз планирует пересмотреть свои отношения с КНР. Как и в случае с антироссийскими санкциями, данный шаг, прежде всего, ударит по самой Европе. Впрочем, дальновидные стратеги на эти нюансы внимания давно уже не обращают. Решение фактически принято. Нужно лишь его утвердить, что, по словам главы евродипломатии Борреля, произойдёт совсем скоро.

"Совет ЕС будет обсуждать вопросы отношений с Китаем в рамках подготовки к саммиту ЕС в июне, на котором будет проведена переоценка и перекалибровка нашего взаимодействия с КНР", - заявил Боррель.

Его, кстати, очень активно пытался возобновить президент Макрон. Недавно он ездил в Китай, где наделал немало заявлений, которые раскритиковали в США и ЕС. В частности, президент Франции заявил, что европейцам необходимо проснуться и подумать о собственных интересах. Что Европе нужно действовать самостоятельно. Кроме того, Макрон вызвался разработать собственный мирный план по Украине, с которыми теперь будут явные проблемы, учитывая поддержку данной инициативы со стороны Пекина.

Учитывая список последствий, которые следуют за словами китайского посла во Франции, некоторые эксперты уже сомневаются в случайности его высказываний. Тем более, Лу Шиен - крайне опытный дипломат. А Китай, как известно, ничего просто так не делает.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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