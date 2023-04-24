Актер Иван Стебунов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Он отметил комфорт и удобство для посетителей

Актер Иван Стебунов отметил грамотную организацию работы столичного пункта отбора контрактников, который расположен на улице Яблочкова в столице. Он особо выделил комфорт и удобство для посетителей.

"Это самое главное, чтобы человек не чувствовал себя потерянным. Все, конечно, наверное, идут со своим, можно сказать, волнением, переживанием на этот счет - главное человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время", - заявил артист.

Посетивший пункт Иван Стебунов отметил, что "все очень комфортно, удобно и здорово организовано".

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию, связанную с ним, можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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