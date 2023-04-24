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СБУ задержала украинского офицера за провал операции по угону самолета ВКС

16:14
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Действия военного раскрыли координаты аэродрома Канатово

Служба безопасности Украины задержала бывшего и.о. командира одной из частей ВСУ. По данным украинских СМИ, Роман Червинский пытался завербовать российского пилота, чтобы тот угнал самолет ВКС. Итогом хитроумной украинской интриги стал ракетный удар ВС России по военному аэродрому Канатово.

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Следствие считает, что Червинский с помощниками самовольно решил провести "спецоперацию", чтобы завладеть самолетом Воздушно-космических сил России. "Завербованный" российский пилот якобы согласился на предложение перегнать машину на украинский аэродром. Однако вместо самолета ВКС на объект Канатово в Кировоградской области прилетели российские ракеты. Погиб командир воинской части, были ранены 17 военнослужащих, уничтожены два истребителя и повреждена взлетная полоса.

Теперь СБУ и Главное управление разведки утверждают, что военный действовал по своему усмотрению, а эти ведомства не были посвящены в его планы. Червинскому 21 апреля предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий, а 25-го суд изберет меру пресечения. Генпрокурор намерен ходатайствовать об аресте офицера, передает ТАСС.

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