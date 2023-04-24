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Киев заявил о переговорах по обмену пленными с Москвой – "всех на всех"

16:57
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

МО Украины заявляет, что уже обменяли более 2200 человек

Переговоры Киева с Москвой об обмене пленными в формате "всех на всех" идут успено. Стороны близки к выполнению договоренностей, заверил глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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"Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", - заявил Буданов в интервью "РБК-Украина".

По словам руководителя украинской разведки, Киеву уже удалось обменять свыше 2200 человек. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее также заявлял, что с 24 февраля вернулись из плена 2235 военных ВСУ. Только во время большого пасхального обмена пленными с Россией на Украину вернулись 130 человек.

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