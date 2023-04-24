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Новый сезон на Гребном канале Москва стартует 27 апреля

17:27
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Все желающие могут прийти со своими байдарками или взять напрокат доски SUP

В Крылатском пройдет торжественное открытие Гребного канала Москва. Любимый многими москвичами канал после зимнего сезона вновь откроется 27 апреля в 12:00.

"Гости мероприятия смогут увлекательно провести время на свежем воздухе и насладиться выступлениями представителей столичных школ и звезд спорта", - сообщила пресс-служба департамента спорта столицы.

В программе праздника -  академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, досках SUP, а также на 20-местном каноэ "Дракон".

Как подчеркнули в пресс-службе, новичкам всегда готовы помочь инструкторы Гребного канала. "Также на территории объекта действует прокат велосипедов, самокатов и палок для скандинавской ходьбы", - добавили в пресс-службе департамента спорта.

Почётным гостем мероприятия станет мастер спорта гребле Александр Агеев.

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