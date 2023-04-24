Лавров: США в попытке сохранить господство отказались от глобализации

Вашингтон оправдывает нелегитимные шаги некими "правилами"

Вашингтон в попытке утвердить свое господство в мире пошел на разрушение глобализации. Притом, что США долгие годы превозносили ее как высшее благо для всего человечества, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации", - сказал Лавров, выступая в качестве председателя на заседании Совета безопасности ООН.

Заседание посвящено защите принципов устава ООН. Глава МИД России отметил, что Вашингтон и подчинившиеся ему страны Запада всякий раз находят оправдание своим нелегитимным шагам, задействовав придуманные им "правила". Они служат западным государствам орудием против тех, кто действует в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда". Несогласных заносят в "черные списки", приводит слова Лаврова РИА Новости.

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