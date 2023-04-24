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Лавров: США в попытке сохранить господство отказались от глобализации

17:50
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Вашингтон оправдывает нелегитимные шаги некими "правилами"

Вашингтон в попытке утвердить свое господство в мире пошел на разрушение глобализации. Притом, что США долгие годы превозносили ее как высшее благо для всего человечества, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"В отчаянной попытке утвердить свое господство через наказание непослушных США пошли на разрушение глобализации", - сказал Лавров, выступая в качестве председателя на заседании Совета безопасности ООН.

Заседание посвящено защите принципов устава ООН. Глава МИД России отметил, что Вашингтон и подчинившиеся ему страны Запада всякий раз находят оправдание своим нелегитимным шагам, задействовав придуманные им "правила". Они служат западным государствам орудием против тех, кто действует в соответствии с международным правом и отказывается следовать корыстным интересам "золотого миллиарда". Несогласных заносят в "черные списки", приводит слова Лаврова РИА Новости.

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