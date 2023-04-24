Лавров: Киевский режим лишился права представлять жителей Донбасса

Сергей Лавров напомнил, что Берлин и Париж обещали Донбассу особый статус

Киевский нацистский режим не может рассматриваться как представляющий жителей Донбасса. Россия честно назвала одной из целей своей спецоперации защиту населения территорий, отказавшихся признать итоги госпереворота 2014 года, от прямых угроз со стороны властей в Киеве - истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

"Точно так же, как Приштина не может претендовать на то, чтобы представлять интересы косовских сербов, которым Евросоюз обещал автономию — так же, как Берлин и Париж обещали специальный статус Донбассу", — заявил Лавров, председательствующий на заседании Совбеза ООН.

Российский министр напомнил, что Москва не скрывала задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Это, в частности, устранение созданной натовцами угрозы безопасности России непосредственно на границах. Кроме того, это защита людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, приводит слова Лаврова РИА Новости.

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