Песков рассказал о двойниках Путина

Также представитель Кремля ответил на вопрос о бункере

Сообщения о двойниках президента России Владимира Путина и о его бункере прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал эти заявления враньем.

Песков подчеркнул, что Владимир Путин был и остается активным. Президент сам посещает мероприятия. Как сказал представитель Кремля, выступая на марафоне общества "Знание", российский лидер никогда не сидел ни в каких бункерах.

Президент России как-то в беседе с журналистами признавал, что в начале 2000-х годов была идея привлечь двойника, чтобы обеспечить безопасность главы государства. Президент от нее отказался, а теории о своих двойниках воспринимает с улыбкой, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"