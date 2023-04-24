ВСУ несут огромные потери в Артемовске

Там продолжаются бои

В половине четвертого утра ВСУ предприняли попытку прорваться морем к Севастополю и атаковать пункт базирования кораблей Черноморского флота. Для этого использовали три катера, которые были начинены взрывчаткой и управлялись дистанционно. Это кадры уничтожения одного из них. Разрушений нет. Из людей тоже никто не пострадал.

Самые тяжёлые бои и, в первую очередь, для подразделений ВСУ продолжаются в Артёмовске. Под контролем украинской армии - лишь часть западных окраин города. Российская артиллерия выполнила за сутки 76 огневых задач.

Только в Артёмовске российские ВКС за сутки совершили восемь налётов на позиции противника. Сообщается, что активно используются бомбы, оснащённые модулями наведения, планирования и коррекции. Из-за этого тактика обороны ВСУ, которые оборудуют свои позиция в жилых многоэтажках, становится бесполезной. От прямого попадания рушатся целые пролёты. Кто из боевиков прятался в подвалах, оказываются погребёнными заживо.

Это кадры из Часова Яра, рядом с Артёмовском (см. видео). Там под стенами гражданских домов стоят бронетанковые резервы. Экипажи заняли квартиры.

На различных участках фронта ВСУ предпринимают попытки пойти в разведку боем. Кадры из кременного леса, где российская артиллерия накрыла колонну бронетехники. Пехота противника разбежалась. Боевые машины, которые остались в строю, отступили. Тогда позиции российских десантников начали обстреливать уже украинские пушки. На земле новое наступление поддерживали танки. Били долго, но ущерба не нанесли. Украинская пехота, идущая следом, продвинуться вперёд не смогла.

Это кадры, снятые вторым номером так называемого тяжёлого снайпера. Сообщается, что до украинских солдат, которые занимались маскировкой блиндажа, было более 1100 метров. Один из них показывает неприличный жест воображаемому противнику. Выбор цели для российского снайпера стал очевидным.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр"

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