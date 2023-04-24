Лавров выступил на заседании Совбеза ООН. Главное

Министр отметил, что киевский режим лишился права представлять жителей Донбасса

Сергей Лавров в Нью-Йорке выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое в понедельник проходит под его председательством. На нем присутствуют представители США, Великобритании и Франции, которые призывали бойкотировать дебаты с участием российского министра. А вот журналистов из нашей страны в зале нет, так как США не выдали им визы.

Вот так, по мнению Запада, выглядит изоляция. Сергей Лавров проводит заседание Совбеза ООН, в котором сейчас председательствует Россия. Постпреды США и Великобритании внимательно слушают.

"Давайте будем называть вещи своими именами, никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Насаждая основанный на правилах порядок, авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава ООН - суверенное равенство государств", - отметил Лавров.

Впрочем, если бы только его. Под угрозой весь послевоенный миропорядок во главе с ООН. Вместо чётких и базовых принципов международного права – абстрактные правила, которые диктует Запад.

"Окончательное уже без маскировки превращение МВФ в инструмент достижения целей США и их союзников, включая цели военного характера. Теперь, продвигая свои правила на международной арене, он еще и душит многосторонность и демократию у себя дома. Применяя всё более репрессивные инструменты для подавления любого инакомыслия. Уважаемые коллеги, мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а, может, и более опасной черте", - заявил Лавров.

Запад действует по правилу "Кто не с нами – тот против нас". Оставляя за собой право на любой произвол. Яркий пример – бомбардировки Югославии в 1999 году. В том числе снарядами с обедненным ураном. Что привело к резкому росту онкологических заболеваний. Байден тогда гордился, тем что лично призывал бомбить Белград. А теперь американский посол в Сербии призывает просто перевернуть эту страницу истории и перестать обижаться.

"На счет "перестать обижаться" - США накопили богатый опыт. Япония стыдливо молчит о том, кто же всё-таки бомбил Хиросиму и Нагасаки. В школьных учебниках об этом ни слова. Недавно, как вы знаете, на встрече "Семёрки" Энтони Блинкен пафосно сокрушался о страдании жертв тех бомбардировок, но не сподобился упомянуть о том, кто их организовал. Таковы правила, и никто не смеет перечить", - сказал Лавров.

А ведь были еще Ирак и Ливия. Не говоря уже о расширении НАТО - вопреки договоренностям с Москвой. Точно также Вашингтон цинично отверг предложения России о гарантиях безопасности. А западные политики признались, что истиной целью минских соглашений было выиграть время для накачивания Украины оружием.

"Происходящее полностью вписывалось в планы использовать вскормленного Западом откровенно расистского режима в надежде на всемерное ослабление России. Сегодня всем понятно, хотя не все об этом говорят вслух. Речь совсем не об Украине, а о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения: через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса интересов, либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии Запада. Нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста", - сказал Лавров.

А уж тем более через призму двойных стандартов. Почему, например, Косово, где не проводился референдум, многие страны Запада признали независимым. А волю крымчан, проголосовавших за воссоединение с Россией, проигнорировали?

"Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках СВО. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности, непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав. Защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - заявил Лавров.

И во многих странах это прекрасно понимают - речь о "Глобальном Юге" - Африке, Азии, Латинской Америке и Арабском мире. Штатам это явно не нравится. А потому в ход идут "грязные приемы". Российским журналистам американское посольство согласилось выдать визы только тогда, когда самолёт Лаврова уже был в воздухе. Министр обратился к иностранной прессе с просьбой передать своим зрителям и читателям всю многостороннюю оценку суждений и оценок. Тем более, что с ними согласен и Китай, заявил постпред Пекина при ООН.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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