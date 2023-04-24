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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге

19:16
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Акцию планировал член проукраинской организации

Попытку теракта пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности в Санкт-Петербурге. Задержан гражданин России – член запрещенной организации.

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"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30 ч. 1. ст. 205 УК РФ "Покушение на террористический акт", - приводит сообщение пресс-службы управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области агентство ТАСС.

Отмечается, что задержанный - член запрещенной проукраинской организации. Во время обыска в его квартире изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства, электронные носители информации. По данным следствия, мужчина планировал поджечь автомобиль одного из подразделений органов внутренних дел.

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