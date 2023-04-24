ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-разведчик США рассказал, когда ВСУ пойдут в наступление

19:58
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

К концу лета Киев потеряет способность оказывать серьезное сопротивление

ВСУ не смогут начать контрнаступление примерно до июля из-за недостатка военной техники. Такое мнение выразил в понедельник экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Западное оружие для Украины утекает на чёрный рынок

"На это намекало само украинское правительство, заявившее, что, возможно, придется подождать до июльского саммита НАТО, чтобы убедить альянс поставить новые, более современные виды вооружений", - сказал Риттер (цитата по РИА Новости).

Экс-офицер предположил, что уже к концу лета Киев потеряет способность оказывать серьезное сопротивление – тогда и стоит ждать завершения конфликта.

В конце прошлой недели Скотт Риттер назвал Украину гнилым кораблем, который надо утопить. По словам экс-разведчика, поводом для отказа поддержки Киеву со стороны Запада может стать тотальная коррупция.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Солдат ВСУ
Солдат ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.