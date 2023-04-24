Экс-разведчик США рассказал, когда ВСУ пойдут в наступление

К концу лета Киев потеряет способность оказывать серьезное сопротивление

ВСУ не смогут начать контрнаступление примерно до июля из-за недостатка военной техники. Такое мнение выразил в понедельник экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"На это намекало само украинское правительство, заявившее, что, возможно, придется подождать до июльского саммита НАТО, чтобы убедить альянс поставить новые, более современные виды вооружений", - сказал Риттер (цитата по РИА Новости).

Экс-офицер предположил, что уже к концу лета Киев потеряет способность оказывать серьезное сопротивление – тогда и стоит ждать завершения конфликта.

В конце прошлой недели Скотт Риттер назвал Украину гнилым кораблем, который надо утопить. По словам экс-разведчика, поводом для отказа поддержки Киеву со стороны Запада может стать тотальная коррупция.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"