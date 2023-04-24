ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обломки второго дрона обнаружены в районе подмосковного Ногинска

20:14
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

По предварительным данным, груза взрывчатки на беспилотнике не было

Обломки второго беспилотника найдены в районе подмосковного Ногинска. Сейчас их изучают специалисты.

В Подмосковье упал беспилотник с американским двигателем
В Тульской области обнаружен упавший беспилотник

"Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты", - приводит комментарий представителя экстренных служб РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на территории Богородского городского округа в Московской области упал дрон весом около 100 килограммов. Беспилотник украинского производства с двигателем, сделанным в США.

Сначала появились сообщения о том, что дрон был начинен 18 килограммами взрывчатки. Позже утверждалось, что наличие взрывчатки не подтвердилось. Второй найденный дрон оказался, по некоторым данным, квадрокоптером с камерой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Беспилотник
Беспилотник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.