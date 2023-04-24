Обломки второго дрона обнаружены в районе подмосковного Ногинска

По предварительным данным, груза взрывчатки на беспилотнике не было

Обломки второго беспилотника найдены в районе подмосковного Ногинска. Сейчас их изучают специалисты.

"Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты", - приводит комментарий представителя экстренных служб РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на территории Богородского городского округа в Московской области упал дрон весом около 100 килограммов. Беспилотник украинского производства с двигателем, сделанным в США.

Сначала появились сообщения о том, что дрон был начинен 18 килограммами взрывчатки. Позже утверждалось, что наличие взрывчатки не подтвердилось. Второй найденный дрон оказался, по некоторым данным, квадрокоптером с камерой.

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