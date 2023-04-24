Лавров напомнил "западному меньшинству" о правилах хорошего тона

Западу не разрешали говорить от имени всего человечества

Западу следовало бы вспомнить о приличиях и проявить уважение к другим членам мирового сообщества. Меньшинству никто не разрешал говорить от имени всего человечества, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества", - сказал Лавров на заседании Совета безопасности ООН. По словам российского министра, надо вести себя прилично и проявлять уважение ко всем членам международного сообщества.

Лавров отметил, что мир сейчас находится в большей опасности, чем в годы холодной войны. Западу стало неудобно договариваться в универсальных форматах, таких как ООН. Вместо этого западные страны договариваются о чем-то в узком кругу, а затем преподносят эти договоренности как позицию международного сообщества, приводит слова Лаврова ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"