Соловьев предложил работу уволенному ведущему Fox News

Карлсона готовы принять в качестве эксперта

Такеру Карлсону предложили работу в команде "Соловьев.Live". В послании покинувшему телеканал Fox News ведущему отмечается, что в этом коллективе можно безбоязненно критиковать американского президента Джо Байдена.

"Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума… Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным данное предложение" - говорится в отправленном Карлсону письме. Текст опубликован в Telegram.

Ранее стало известно, что известный своей критикой администрации Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News. Телеканал заверил, что решение принято по обоюдному желанию. Последняя программа Такера вышла в эфир 21 апреля. Карлсон в одном из последних шоу призвал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена.

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