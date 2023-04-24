Просветительский марафон "Знание. Первые" продлится три дня

Лекторы марафона - государственные деятели, руководители крупных компаний, известные ученые

Сразу в пяти городах - Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске - сегодня стартовал пятый просветительский марафон "Знание. Первые".

В основе его концепции - Россия как страна стремительных изменений, и ее будущее зависит от каждого из нас. Первый день марафона получил название "Время действий". Молодые люди узнают, какие задачи стоят перед страной в политической, экономической и культурной сферах.

"Знание своей истории дает силы и точку опоры для того, чтобы двигаться в будущее, потому что у страны и у народа, которые забыли свою историю, своё прошлое, никогда не бывает будущего. Знание дает возможность преодолеть любые попытки экономических санкций. Здесь важно только одно: мы должны не просто защищаться, мы должны идти вперёд", - заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Российского общества "Знание".

Марафон продлится три дня. Трансляции можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте общества "Знание" и в его официальном сообществе "ВКонтакте". Лекторы марафона - государственные деятели, руководители крупных компаний, известные ученые, представители культуры и искусства расскажут, как реализовать себя и внести свой вклад в развитие государства.

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