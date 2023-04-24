Принцу Гарри приготовили место в задних рядах на коронации Карла III

Шанса восстановить отношения с Виндзорами у него нет

Принцу Гарри на коронации его отца Карла III приготовили место в задних рядах. Его усадят на десять рядов дальше остальных членов королевской семьи, пишет британская The Sun.

Как сообщил изданию бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл, место на задних рядах во время церемонии коронации может казаться Гарри унизительным. В то же время, с такой позиции можно незаметно ретироваться из Вестминстерского аббатства. Это позволит избежать общения с прессой.

Коронация Карла III состоится в мае. По словам Баррелла, времени на общение с родственниками во время визита в Лондон у герцога Сассекского будет мало. Тем более, что после выпуска скандальных мемуаров "Запасной" шансов на восстановление отношений с Виндзорами у него нет.

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