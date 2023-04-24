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Принцу Гарри приготовили место в задних рядах на коронации Карла III

21:40
  • понедельник
  • 24 апреля 2023

Шанса восстановить отношения с Виндзорами у него нет

Принцу Гарри на коронации его отца Карла III приготовили место в задних рядах. Его усадят на десять рядов дальше остальных членов королевской семьи, пишет британская The Sun.

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Как сообщил изданию бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл, место на задних рядах во время церемонии коронации может казаться Гарри унизительным. В то же время, с такой позиции можно незаметно ретироваться из Вестминстерского аббатства. Это позволит избежать общения с прессой.

Коронация Карла III состоится в мае. По словам Баррелла, времени на общение с родственниками во время визита в Лондон у герцога Сассекского будет мало. Тем более, что после выпуска скандальных мемуаров "Запасной" шансов на восстановление отношений с Виндзорами у него нет.

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