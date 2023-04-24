Вылетевший из Катманду самолет столкнулся с птицей

Лайнер продолжил полет

Самолет авиакомпании Flydubai, который загорелся сегодня при вылете из аэропорта столицы Непала, столкнулся с птицей.

Как сообщил официальный представитель перевозчика, лайнер продолжает полет после "выполнения стандартной процедуры". Содержание этой процедуры он не раскрыл.

Момент возгорания был заснят и попал в интернет. Кадры вызвали беспокойство пользователей. Но в авиакомпании заявляют, что экипаж принял все необходимые меры для обеспечения безопасности полета.

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